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Происшествия

В минздраве Алтайского края рассказали о проверке Советской ЦРБ

Минздрав Алтайского края провел комплексную проверку Советской ЦРБ после гибели в учреждении двухлетней девочки. Ее привезли в больницу с небольшим ожогом, но ребенок скончался.

Советская ЦРБ.
Советская ЦРБ.
Скриншот сюжета программы vesti22.tv

Специалисты несколько раз выезжали в ЦРБ: проверили медицинскую часть, финансовый блок, льготное лекарственное обеспечение.

Основную часть проверок уже закончили. Заключительный акт должен быть готов 10 марта.

«Минздрав параллельно со следственным комитетом провел служебную проверку конкретного случая с привлечением профильных специалистов. Ее результаты переданы в правоохранительные органы. Следствие еще продолжается, и мы заинтересованы в его скорейшем завершении. После проведения всех необходимых мероприятий правоохранительными органами свое заключение может дать только суд», — прокомментировал заместитель министра здравоохранения края Владимир Лещенко.

Он добавил, что в 2020 году в Советской ЦРБ оказали помощь трем детям с ожогами, и все окончилось успешно.

Ранее мать погибшей девочки рассказала об экспертизе, которая выявила множественные повреждения грудной клетки и кровоизлияние легких в результате катетеризации подключичной вены.

Родители написали обращение в Минздрав России с требованием отстранить от работы врачей Советской ЦРБ, подозреваемых в смерти их дочери.

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