В минздраве Алтайского края рассказали о проверке Советской ЦРБ

Специалисты несколько раз выезжали в ЦРБ: проверили медицинскую часть, финансовый блок, льготное лекарственное обеспечение.
Основную часть проверок уже закончили. Заключительный акт должен быть готов 10 марта.
«Минздрав параллельно со следственным комитетом провел служебную проверку конкретного случая с привлечением профильных специалистов. Ее результаты переданы в правоохранительные органы. Следствие еще продолжается, и мы заинтересованы в его скорейшем завершении. После проведения всех необходимых мероприятий правоохранительными органами свое заключение может дать только суд», — прокомментировал заместитель министра здравоохранения края Владимир Лещенко.
Он добавил, что в 2020 году в Советской ЦРБ оказали помощь трем детям с ожогами, и все окончилось успешно.
Ранее мать погибшей девочки рассказала об экспертизе, которая выявила множественные повреждения грудной клетки и кровоизлияние легких в результате катетеризации подключичной вены.
Родители написали обращение в Минздрав России с требованием отстранить от работы врачей Советской ЦРБ, подозреваемых в смерти их дочери.