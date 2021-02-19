Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -8°C
Происшествия

Стала известна причина смерти девочки в Советской ЦРБ

В громком деле о гибели двухлетней девочки в Советской ЦРБ появились новые подробности. Мама ребенка Региона Голошубова рассказала ЯСИА о результатах судебно-медицинской экспертизы, которые повергли ее в шок.

Советская ЦРБ.
Советская ЦРБ.
Скриншот сюжета программы vesti22.tv

5 февраля была завершена судебно-медицинская экспертиза. Опубликовывать результаты полностью пока запрещено, но, по словам родителей Вари, экспертиза выявила множественные повреждения грудной клетки и кровоизлияние легких в результате именно катетеризации подключичной вены.

По словам матери девочки, судмедэксперт исключил термический ожог (с которым ребенок и поступил в больницу) как возможную причину смерти или причину ухудшения здоровья. Сам ожог оценили как легкий вред здоровью.

«Нам сообщили, что в ходе расследования, скорее всего статья 109. ч 2 будет переквалифицирована — слишком много ошибок было допущено врачами во время манипуляций. Например, мы только сейчас выяснили, что по медицинским протоколам катетер не вставляется в левую часть грудины. Но тогда нам никто ничего не объяснял», — добавила женщина.

Родители погибшей девочки.
Родители погибшей девочки.
Скриншот сюжета программы vesti22. tv

В ходе расследования уголовного дела, по словам собеседницы, выяснилось, что идентичный случай произошел в этой же ЦРБ осенью прошлого года, когда ребенку проткнули легкое катетером.

Супруги Голошубовы написали обращение в Минздрав России с требованием отстранить от работы врачей Советской ЦРБ, подозреваемых в смерти их дочери.

Алтайский СК заявил об уголовном деле после смерти девочки от прокола легкого
Происшествия

Ранее краевой минздрав заявял, что лечение было согласовано.

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко по поручению губернатора края Виктора Томенко съездил на место и оценил работу Советской ЦРБ.

Он нашел проблемы в работе поликлиники, что связано с ограничениями в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и дефицитом специалистов. В остальном пациенты оказались довольны медицинским обслуживанием.

При этом практически сразу после рассказа убитой горем матери в сети появилась петиция в поддержку врача больницы. После обнародования информации о трагедии доктора якобы начали травить в интернете.

Автор обращения уверен, что врач, «проводивший „вслепую“ манипуляции, не был обезопасен от осложнений, прописанных в медицинской литературе».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость