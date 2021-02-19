Стала известна причина смерти девочки в Советской ЦРБ

В громком деле о гибели двухлетней девочки в Советской ЦРБ появились новые подробности. Мама ребенка Региона Голошубова рассказала ЯСИА о результатах судебно-медицинской экспертизы, которые повергли ее в шок.

5 февраля была завершена судебно-медицинская экспертиза. Опубликовывать результаты полностью пока запрещено, но, по словам родителей Вари, экспертиза выявила множественные повреждения грудной клетки и кровоизлияние легких в результате именно катетеризации подключичной вены.

По словам матери девочки, судмедэксперт исключил термический ожог (с которым ребенок и поступил в больницу) как возможную причину смерти или причину ухудшения здоровья. Сам ожог оценили как легкий вред здоровью.

«Нам сообщили, что в ходе расследования, скорее всего статья 109. ч 2 будет переквалифицирована — слишком много ошибок было допущено врачами во время манипуляций. Например, мы только сейчас выяснили, что по медицинским протоколам катетер не вставляется в левую часть грудины. Но тогда нам никто ничего не объяснял», — добавила женщина.

Родители погибшей девочки. Скриншот сюжета программы vesti22. tv

В ходе расследования уголовного дела, по словам собеседницы, выяснилось, что идентичный случай произошел в этой же ЦРБ осенью прошлого года, когда ребенку проткнули легкое катетером.

Супруги Голошубовы написали обращение в Минздрав России с требованием отстранить от работы врачей Советской ЦРБ, подозреваемых в смерти их дочери.

Ранее краевой минздрав заявял, что лечение было согласовано.

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко по поручению губернатора края Виктора Томенко съездил на место и оценил работу Советской ЦРБ.

Он нашел проблемы в работе поликлиники, что связано с ограничениями в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и дефицитом специалистов. В остальном пациенты оказались довольны медицинским обслуживанием.

При этом практически сразу после рассказа убитой горем матери в сети появилась петиция в поддержку врача больницы. После обнародования информации о трагедии доктора якобы начали травить в интернете.

Автор обращения уверен, что врач, «проводивший „вслепую“ манипуляции, не был обезопасен от осложнений, прописанных в медицинской литературе».