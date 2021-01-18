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Жизнь

Томенко поручил по полной проверить ЦРБ, где в реанимации погибла девочка

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе краевого минздрава Дмитрию Попову провести комплексную проверку Советской ЦРБ, медперсонал которой проходит по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двухлетней девочке.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края
Фото: Дмитрий Лямзин

Томенко на аппаратном совещании 18 января поручил Попову организовать и провести комплексную проверку ЦРБ и привлечь к этому районные власти.

«Необходимость проверки вызвана случаем гибели ребенка в реанимации и последующим после этого большого количества жалоб местных жителей на ситуацию в больнице», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Что случилось в Советской ЦРБ

11 января двухлетняя девочка пролила на себя стакан кипятка, получила ожоги и попала в больницу. После оказания медпомощи она скончалась в реанимации.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.

Следователи устанавливают все обстоятельства и будут давать принципиальную оценку действий медперсонала. Также проверку проводит региональный минздрав и прокуратура. О трагедии в соцсетях ранее рассказывала мать ребенка.

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