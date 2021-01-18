Томенко поручил по полной проверить ЦРБ, где в реанимации погибла девочка

Томенко на аппаратном совещании 18 января поручил Попову организовать и провести комплексную проверку ЦРБ и привлечь к этому районные власти.
«Необходимость проверки вызвана случаем гибели ребенка в реанимации и последующим после этого большого количества жалоб местных жителей на ситуацию в больнице», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Что случилось в Советской ЦРБ
11 января двухлетняя девочка пролила на себя стакан кипятка, получила ожоги и попала в больницу. После оказания медпомощи она скончалась в реанимации.
По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.
Следователи устанавливают все обстоятельства и будут давать принципиальную оценку действий медперсонала. Также проверку проводит региональный минздрав и прокуратура. О трагедии в соцсетях ранее рассказывала мать ребенка.