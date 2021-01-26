Замглавы алтайского минздрава проверил Советскую ЦРБ, где погибла маленькая девочка

Напомним, в середине января 2021 года мать двухлетней девочки рассказала о смерти ребенка в больнице, где укол врача проткнул легкое маленькому пациенту.

После этого алтайский СК сообщил об уголовном деле, а минздрав заявил, что лечение было согласовано. Из больницы изъяли документы, в которых зафиксированы все действия медиков.

По поручению губернатора Виктора Томенко замглавы министерства вместе со специалистами отправился в Советскую ЦРБ.

«В стационаре пообщались с пациентами, которые в целом оказались довольны медицинским обслуживанием. В работе поликлиники были выявлены проблемы в оказании плановой медицинской помощи, что связано с ограничениями в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и дефицитом специалистов. В последнее время работа по оказанию плановой помощи постепенно возвращается к прежнему уровню», — отметили в минздраве.

Лещенко также пообщался с персоналом и выяснил, как работает регистратура, сколько ФАПов подключены к интернету, все ли рабочие места автоматизированы, как ведут прием пациентов и как проводят медосмотры.

По итогам общения с медиками замглавы минздрава высказал свои замечания по работе.

«Важно, чтобы каждый пациент почувствовал заботу о себе, своем здоровье со стороны медицинского персонала. Для этого нужно изучать мнения пациентов: проводить анкетирование, собирать отзывы», — подчеркнул он.

Медики в свою очередь подняли вопрос оплаты труда и оснащения соответствующим оборудованием.

Замглавы алтайского минздрава Владимир Лещенко посетил Советскую ЦРБ. zdravalt.ru. Фото: Олег Богданов.

Пообщался Лещенко и с жителями Советского района, которые высказали свои замечания — длительное ожидание «скорой», обеспечение фельдшеров оборудованием и лекарствами, трудности с получением талонов и грубое отношения со стороны некоторых сотрудников ЦРБ.

«Все вопросы были взяты на заметку, обращения зафиксированы, чтобы в дальнейшем проработать каждое из них», — заверили в минздраве.

Кстати, накануне в Алтайском крае запустили петицию в поддержку врача Советской ЦРБ, где умерла девочка.

Ранее санитарка Лебяженской туберкулезной больницы пожаловалась в полицию на пьянки руководства.