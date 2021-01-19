Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 января -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сотрудница алтайской больницы пожаловалась в полицию на пьянки руководства

Санитарка Лебяженской туберкулезной больницы Татьяна Верозубова сообщила в прокуратуру и ГУ МВД по Алтайскому краю о недостойном, на ее взгляд, поведении руководства учреждения.

Доктор. Медицина
Доктор. Медицина
СС0

Женщина рассказала «Банкфаксу», что главный врач больницы, а также ее заместитель и завхоз якобы систематически пьют на работе, позволяют себе использовать бранные слова и рукоприкладство к подчиненным.

Например, в конце 2020 года замглавврача, предположительно будучи в состоянии опьянения, бросился с кулаками на электрика, рассказала Верозубова. В результате инцидента электрика уволили.

14 января, опять же по словам санитарки, у завхоза якобы возникло непонимание со сторожем и оно едва не закончилось дракой. Со слов женщины, сторож (он был трезв) вовремя оттолкнул от себя подвыпившего завхоза и случайно повредил ему палец.

15 января главврач снова вышла на работу «навеселе», говорит Верозубова, она вновь вызвала полицию, но правоохранители, по ее словам, приехали только к обеду, когда руководитель уже покинула рабочее место.

Санитарка утверждает, что устала смотреть на это «безобразие» и обратилась в правоохранительные органы.

Получить комментарий в больнице журналистами на момент публикации не удалось, минздрав края готов прокомментировать ситуацию только после официального запроса.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе краевого минздрава Дмитрию Попову провести комплексную проверку Советской ЦРБ, где погибла двухлетняя девочка. На больницу поступает много жалоб, в том числе и о поведении сотрудников.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость