Сотрудница алтайской больницы пожаловалась в полицию на пьянки руководства

Санитарка Лебяженской туберкулезной больницы Татьяна Верозубова сообщила в прокуратуру и ГУ МВД по Алтайскому краю о недостойном, на ее взгляд, поведении руководства учреждения.

Женщина рассказала «Банкфаксу», что главный врач больницы, а также ее заместитель и завхоз якобы систематически пьют на работе, позволяют себе использовать бранные слова и рукоприкладство к подчиненным.

Например, в конце 2020 года замглавврача, предположительно будучи в состоянии опьянения, бросился с кулаками на электрика, рассказала Верозубова. В результате инцидента электрика уволили.

14 января, опять же по словам санитарки, у завхоза якобы возникло непонимание со сторожем и оно едва не закончилось дракой. Со слов женщины, сторож (он был трезв) вовремя оттолкнул от себя подвыпившего завхоза и случайно повредил ему палец.

15 января главврач снова вышла на работу «навеселе», говорит Верозубова, она вновь вызвала полицию, но правоохранители, по ее словам, приехали только к обеду, когда руководитель уже покинула рабочее место.

Санитарка утверждает, что устала смотреть на это «безобразие» и обратилась в правоохранительные органы.

Получить комментарий в больнице журналистами на момент публикации не удалось, минздрав края готов прокомментировать ситуацию только после официального запроса.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе краевого минздрава Дмитрию Попову провести комплексную проверку Советской ЦРБ, где погибла двухлетняя девочка. На больницу поступает много жалоб, в том числе и о поведении сотрудников.