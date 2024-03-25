В Москве арестовали четырех фигурантов по делу теракте в «Крокус Сити Холле»

Были задержаны Далерджон Мирзоев, Рачабализод Муродали, Мухаммадсобир Файзове и Шамсидин Фаридуни, некоторые из них не имеют российского гражданства.
Всем четырем фигурантам предъявили обвинение по статье «Террористический акт». По этой статье им грозят пожизненные сроки заключения.
Первый подозреваемый полностью признал свою вину. У 33-летнего мужчины четверо детей, он имел просроченную регистрацию в Новосибирске.
У двух остальных тоже есть дети, самого молодого 20-летнего Мухаммадсобира Файзова, в зал суда привезли в инвалидном кресле.
Сообщается, что все обвиняемые под арестом до 22 мая. Фигуранты для общения с судом просили переводчика, так как не знают русского языка.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 182 человек.
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