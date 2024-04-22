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Происшествия

В Москве арестовали Шахина Аббасова по делу об убийстве байкера

Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве из-за спора на парковке в Москве, арестовали до 18 июля, сообщает РИА Новости.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Известно, что отец обвиняемого пытался договориться с родственниками убитого, чтобы замять дело.

Шахин Аббасов, в свою очередь, сказал об убийстве, что "не желал этого, но так получилось".

В суде стало известно, что Аббасов работал в России неофициально. Он гражданин Азербайджана.

Драка между двумя мужчинами из-за парковочного места произошла 17 апреля на ул. Краснодарской в Москве. 24-летний молодой человек сделал замечание 21-летнему водителю, припарковавшему свой автомобиль на тротуаре возле подъезда жилого дома.

В ответ на это водитель ударил оппонента ножом и скрылся. Пострадавший умер в больнице.

Ранее бывший кандидат в депутаты признался в убийстве жены.

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