В Москве девочка так сильно боялась заболеть, что чуть не умерла от противовирусных

Известно, что 14-летняя девочка принимала противовирусные таблетки, чтобы не заболеть в сезон ОРВИ.
Однако школьницу на скорой увезли из квартиры семьи. Врачи поставили диагноз — "острое отравление противовирусными препаратами".
Девочке промыли желудок, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
Сколько именно таблеток выпила девочка, выясняется. Отец подростка рассказал, что противовирусные стояли у нее в комнате она их часто пила, когда чувствовала, что начинает заболевать, а иногда — для профилактики.
Отмечается, что родители были не против.
Ранее сообщалось, что в Петербурге трехлетняя девочка попала к медикам со вспоротым животом.