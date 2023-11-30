В Москве девочка так сильно боялась заболеть, что чуть не умерла от противовирусных

Москвичка принимала противовирусные, чтобы не заболеть. Однако чуть не умерла от "спасательных" таблеток. Об этом сообщает Shot.

Известно, что 14-летняя девочка принимала противовирусные таблетки, чтобы не заболеть в сезон ОРВИ.

Однако школьницу на скорой увезли из квартиры семьи. Врачи поставили диагноз — "острое отравление противовирусными препаратами".

Девочке промыли желудок, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Сколько именно таблеток выпила девочка, выясняется. Отец подростка рассказал, что противовирусные стояли у нее в комнате она их часто пила, когда чувствовала, что начинает заболевать, а иногда — для профилактики.

Отмечается, что родители были не против.

Ранее сообщалось, что в Петербурге трехлетняя девочка попала к медикам со вспоротым животом.