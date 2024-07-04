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Происшествия

В Москве мужчина пытался увести чужого ребенка

Сотрудники полиции задержали мужчину, который хотел увести ребенка, сообщают РИА Новости.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, что мужчина утаскивал за собой маленького мальчика за угол дома. Предотвратить страшные последствия помог обычный курьер. Тогда он подошел к неизвестному и забрал ребенка. Герой провел беседу с мальчиком о том, что нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми.

Мужчина, который уводил ребенка, рассказал на допросе, что якобы мальчик сам к нему подошел и взял его за руку и повел в магазин. Выяснилось, что задержанный ранее был судим за грабеж.

Ранее сообщалось, что муж выстрелил в голову жене из-за непослушного ребенка.

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