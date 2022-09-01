Неизвестные люди в Бийске увели за руку сразу несколько детей

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям провел акцию «Я выбираю жизнь, я не пойду с вами». В ней приняли участие добровольцы, родители и дети, которые ни о чем не подозревали.

Эксперимент провели на улице под присмотром родителей. Незнакомые для детей люди попросили их пройти с ними, а предлоги при этом использовали разные. Например, ребенка просили помочь найти щеночка.

Результаты родителям не понравились: только четыре ребенка из 15 отказались идти с незнакомыми людьми. Остальные 11 после недолгих разговоров согласились «помочь».

«Мы объясняем родителям, даем памятки, чтобы они дома занимались. И в „ВКонтакте“ — у нас там есть страница, мы каждый день выставляем посты — как себя вести с детьми, что говорить, как до них донести. Там все памятки, в общем, все есть», — рассказала Елена Сухомирова, руководитель национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Бийска

Ранее на Алтае неизвестные до полусмерти избили семью рыбаков и хотели утопить ребенка.