В ночь на 10 мая в жилом секторе в центре Барнаула произошел пожар

О пожаре в Барнауле на территории индивидуального жилого дома на пересечении улиц Ядринцева и Чернышевского сообщил телеграмм-канал «В курсе 22». Последствия возгорания могли бы быть намного серьезнее, если бы хозяйка дома не вызвала пожарных, которые, к счастью, прибыли оперативно

Пожар в ночь на 10 мая.

На территории дома, расположенного недалеко от новой высотки на ул. Ядринцева, сгорели баня и сарай, сообщила altapress.ru хозяйка дома.

По ее словам, если бы она вовремя не поняла, что происходит, и не вызвала пожарных, огонь мог бы перекинуться на жилой дом — он совсем рядом.

Пожарные прибыли на место быстро, сообщил amic.ru со ссылкой на очевидцев. Причин возгорания хозяйка дома не знает — необходимо расследование.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, 9 мая в Алтайском крае потушено 92 пожара.

8 мая altapress.ru рассказывал о серьезном пожаре на складе в Новоалтайске, на котором хранились газовые баллоны. По данным МЧС, пожар потушен максимально быстро. Площадь пожара составила порядка 300 кв. метров.

На пожаре было обнаружено тело погибшего мужчины. Причины случившегося устанавливаются.