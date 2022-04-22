ЧП на оборонке. Спасателей вызвали спустя полтора часа с начала пожара

Пожар в Центральном НИИ Воздушно-космической обороны в Твери ликвидирован, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Позднее сообщение о возгорании привело к быстрому развитию пожара, заявил ранее информированный источник агентства.

«Сообщение поступило в МЧС в 11:08 утра. Однако сам пожар произошел около 09:30. Его поначалу пытались тушить собственными силами», — сказал собеседник ТАСС.

Он утверждает, что в какой-то момент из-за задымления в здании открыли окна, что дало приток кислорода к очагу пожара.

Этот фактор, потерянное время, а также пустотные перекрытия привели к неконтролируемому росту пожара, его быстрому развитию и распространению по всему зданию.

Погибшие и пострадавшие

В результате ЧП, по последним данным, погибли шесть человек и 24 пострадали, 13 из них находятся в больницах, 11 помощь оказана амбулаторно.

Причина

Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.

Что произошло

Огонь вспыхнул 21 апреля в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения, пишет bfm.ru.

Площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров и охватила почти все этажи, произошло частичное обрушение кровли.

Тушение осложняли старые перекрытия здания, высокая температура и сильное задымление.

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбуждено после ЧП в Центральном НИИ Войск воздушно-космической обороны в Твери.

Дело будут расследовать военные следователи.