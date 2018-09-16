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В Новоалтайске неизвестные изрезали ножом бездомную собаку. 18+

Во дворе дома на ул. Ударников в Новоалтайске бездомную собаку изрезали ножом. Об этом происшествии в Barnaul22 сообщила горожанка Марина Сухова.

В Новоалтайске бездомную собаку изрезали ножом.
В Новоалтайске бездомную собаку изрезали ножом.
vk.com/barneos22.

По словам местных жителей, собака была ласковой и доверительно относилась к людям, ее знали и прикармливали. Еще 14 сентября ее видели здоровой, а уже на следующий день животное обнаружили с резаными ранами по всему телу.

Волонтеры, прибывшие на место, насчитали более 10 ножевых ранений, у животного разрезаны мышцы шеи и большая кровопотеря. Собаку забрала владелица единственного приюта для животных в Новоалтайске Ольга Камнева.

В настоящее время врачи барнаульской ветклиники и волонтеры борются за жизнь собаки. Состояние животного оценивается как тяжелое. Ольга Камнева разместила на своей странице ВКонтакте призыв о помощи.

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