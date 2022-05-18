В Новокузнецке возбудили уголовное дело о вымогательстве у компании владельца барнаульского дворца спорта

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту попытки вымогательства денег у барнаульского ООО «Арена» — бывшего подрядчика реконструкции хоккейного стадиона «Арены кузнецких металлургов», пишет НГС. Учредителем и гендиректором алтайской компании является Михаил Дроздов.

Как пишет издание, подозреваемым по делу проходит ведущий специалист кемеровского ООО «Центр содействия застройщикам» Юрий Кулебакин. Компания контролировала второй этап реконструкции стадиона.

Барнаульская ООО «Арена» считает, что Кулебакин «безосновательно отказывался подписывать акты о приемке выполненных работ на спортивном объекте и говорил, что готов это сделать в обмен на крупную сумму денег».

В связи с этим барнаульская сторона подала заявление в полицию.

Сообщается, что 23 марта 2022 года подозреваемый был задержан ФСБ при передаче требуемых денег, а 24 марта было получено решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта,

В ООО «Арена» также добавили, что в отношении специалиста по строительному контролю возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В главном управлении МВД России по Кузбассу НГС отказались комментировать дело, ссылаясь на статью 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования).

В ООО «Центр содействия застройщикам» сообщили, что Юрий Кулебакин больше не является их работником.

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Какие работы выполняла ООО «Арена»

Барнаульская компания ООО «Арена» выполняла реконструкцию хоккейного стадиона «Арена кузнецких металлургов», который находится в Новокузнецке. Работы начались в 2020 году.

Первый этап работ проходил с апреля по октябрь 2020 года, второй начался в марте 2021-го и должен был завершиться в конце 2022 года, но сроки были сорваны. Оба этапа выполняла барнаульская фирма.

В конце марта — начале апреля 2022 года мэрия Новокузнецка обвинила фирму в ненадлежащем исполнении условий контракта по второму этапу и разорвала договор в одностороннем порядке.

По оценке муниципалитета ООО «Арена» сделала лишь 15% необходимых работ. Власти города обратились в ФАС для признания подрядчика недобросовестным, но получили отказ.

ООО «Арена» в ответ обвинило мэрию в отсутствии содействия в организации работ на стадионе, затягивании сроков согласования скорректированной проектной документации и высказывании в адрес компании необоснованных претензий в СМИ.

Расторжение контракта администрацией Новокузнецка в одностороннем порядке барнаульская фирма сочла неправомерным.