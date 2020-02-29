В Новосибирске будут судить хирурга, умертвившего пациентку с аппендицитом

Преступление расследовал первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области.
По версии следствия, 19 ноября 2018 года в городскую клиническую больницу № 34 поступила пациентка с подозрением на острый аппендицит. Во время проведения диагностической лапароскопии оперирующий хирург не правильно выбрал методику вхождения в брюшную полость и повредил женщине хирургическим инструментом брюшную аорту. Из-за кровопотери спасти жизнь пациентки не удалось.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.