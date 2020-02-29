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Происшествия

В Новосибирске будут судить хирурга, умертвившего пациентку с аппендицитом

39-летнему хирургу в Новосибирске предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает прокуратура области.

Больница. Операция.
Больница. Операция.
Дмитрий Лямзин.

Преступление расследовал первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, 19 ноября 2018 года в городскую клиническую больницу № 34 поступила пациентка с подозрением на острый аппендицит. Во время проведения диагностической лапароскопии оперирующий хирург не правильно выбрал методику вхождения в брюшную полость и повредил женщине хирургическим инструментом брюшную аорту. Из-за кровопотери спасти жизнь пациентки не удалось.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

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