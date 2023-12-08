В Новосибирске пять машин столкнулись на мосту

Инцидент произошел на Октябрьском мосту. Пострадали восемь человек, троим из них понадобилась помощь врачей.
Водителей машин марки Kia Rio, Nissan и пассажира передали медикам. Другим автомобилистам и их пассажирам госпитализация не понадобилась, указывает Газета.Ru.
Ранее в Барнауле произошло массовое ДТП.
Трактор столкнулся со встречным микроавтобусом, перевозившем группу детей. Также участниками аварии стали два легковых автомобиля.
По предварительным данным, пострадали 10-летний мальчик и его тренер.
Прокурор Алтайского края организовал проверку по факту случившегося.