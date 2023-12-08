В Новосибирске пять машин столкнулись на мосту

В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием пяти машин, сообщается в паблике «Спасатели МАСС» .

Инцидент произошел на Октябрьском мосту. Пострадали восемь человек, троим из них понадобилась помощь врачей.

Водителей машин марки Kia Rio, Nissan и пассажира передали медикам. Другим автомобилистам и их пассажирам госпитализация не понадобилась, указывает Газета.Ru.

Ранее в Барнауле произошло массовое ДТП.

Трактор столкнулся со встречным микроавтобусом, перевозившем группу детей. Также участниками аварии стали два легковых автомобиля.

По предварительным данным, пострадали 10-летний мальчик и его тренер.

Прокурор Алтайского края организовал проверку по факту случившегося.