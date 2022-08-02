В Новосибирске сняли видео, как мужчина прогоняет детей с лавочек, угрожая им выстрелом в голову из пистолета

Компания пьяных молодых людей решила отдохнуть на лавочках, но на них сидели дети. Чтобы освободить место, один из «отдыхающих» направил пистолет детям в головы. Перед этим он выстрелил в воздух.
Видео снял очевидец. Также видно, что одна из «храбрецов» показала средний палец автору видеоролика.
Полицию вызвали сразу же, но она приехала только через 45 минут.
Личность стреляющего уже установили и изъяли у него шумовой пистолет. Остальных товарищей пока разыскивают.
Ранее в Барнауле сняли видео, как дети запрыгивают на движущийся грузовой поезд.