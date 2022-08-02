В Новосибирске сняли видео, как мужчина прогоняет детей с лавочек, угрожая им выстрелом в голову из пистолета

Инцидент произошел 2 августа в Новосибирске по адресу ул. Покрышкина, 1. Об этом сообщили в АСТ-54.

Компания пьяных молодых людей решила отдохнуть на лавочках, но на них сидели дети. Чтобы освободить место, один из «отдыхающих» направил пистолет детям в головы. Перед этим он выстрелил в воздух.

Видео снял очевидец. Также видно, что одна из «храбрецов» показала средний палец автору видеоролика.

Полицию вызвали сразу же, но она приехала только через 45 минут.

Личность стреляющего уже установили и изъяли у него шумовой пистолет. Остальных товарищей пока разыскивают.

Ранее в Барнауле сняли видео, как дети запрыгивают на движущийся грузовой поезд.