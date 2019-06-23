В Новосибирске выпавший из квартиры кот упал на машину и разбил ей лобовое стекло

23 июня на улице Кропоткина в Новосибирске кот выпал из окна и разбил стекло припаркованной машины. Один из очевидцев подумал сначала, что упал маленький ребенок, пишет НГС .

засомневаться в том, кто именно выпал из окна, наблюдателя заставила реакция выбежавшей на улицу женщины. Она кричала: «Кирилл, сыночек мой!». Затем женщина схватила упавшее существо и убежала. Позже в полиции НГС сообщили, что это все же был кот.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что хозяин пострадавшего автомобиля быстро нашелся, вскоре подъехал и участковый. Кот жив, а его хозяин и владелец машины решили этот конфликт.

В июне в Новосибирске из трагических случайностей из окон выпадали спящий парень и годовалая девочка. Они оба погибли.