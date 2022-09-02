В Новосибирской области отец пойдет под суд за беспечность, из-за которой в пожаре сгорели двое его детей

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности, сообщают в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, пьяный мужчина вместе с тремя детьми был у себя дома в одном из поселков Новосибирской области. Сидя в кресле он закурил и заснул, из-за чего начался пожар.

В доме сработал дымовой пожарный извещатель, который передал сигнал о пожаре сотрудникам МЧС.

После локализации пожара, спасатели обнаружили тела девочки 2006 г.р. и мальчика 2008 г.р. Еще одного ребенка удалось спасти — его отвезли в больницу с ожогами.

Свою вину мужчина признал. По ч.3 ст. 219 УК РФ ему грозит до семи лет колонии.

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