В одном из домов Барнаула провалился пол

В Барнауле снесли несколько аварийных домов
В Барнауле продолжаются работы по сносу авариных домов. Об этом сообщает мэрия города.
Вечером 23 сентября на улице Советской Армии, 46 провалился пол, сообщает Baranaul 22.
Дом признали аварийным еще в прошлом году.
Как сообщают жильцы дома, в подъезде после случившегося стоял горячий пар.
Повреждений на теплосетях не обнаружили.
24 сентября пол в подъезде должны восстановить.
Ранее жители Барнаула жаловались на аварийность дома по ул. 80 Гвардейской Дивизии, 40.
В Барнауле продолжаются работы по сносу авариных домов. Об этом сообщает мэрия города.
Снос дома на бульваре 9 Января, 98 почти завершили в Барнауле - осталось только убрать строительный мусор, сообщают в пресс-службе мэрии города.
Закупят 17 машин общей стоимостью 24,65 млн рублей, сообщает "Банфакс".
25 сентября в Барнауле на сутки отключат горячую воду в 39 многоквартирных домах сообщает, СГК.
Трое наркоманов избили полицейского гаечным ключом, когда тот нашел у них пакет с веществом, сообщает Mash Siberia.