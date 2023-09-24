24 сентября

В одном из домов Барнаула провалился пол

В одном из домов Барнаула провалился пол
Пол в аварийном доме.
Baranaul 22

Вечером 23 сентября на улице Советской Армии, 46 провалился пол, сообщает Baranaul 22.

Дом признали аварийным еще в прошлом году.

Как сообщают жильцы дома, в подъезде после случившегося стоял горячий пар.

Повреждений на теплосетях не обнаружили.

24 сентября пол в подъезде должны восстановить.

Ранее жители Барнаула жаловались на аварийность дома по ул. 80 Гвардейской Дивизии, 40.

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