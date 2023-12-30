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Происшествия

В Подмосковье жестоко убили отца российского журналиста

Отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды убили в г. Видное.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Как сообщает SHOT, на обочине автотрассы в Ленинском городском округе нашли тело 90-летнего мужчины, на нем обнаружены множественные колото-резаные раны. Эксперты сообщили, что всего было нанесено около 20 ударов.

В настоящее время убийца задержан, он признался, что изначально собирался обокрасть Романа Легойду, но когда мужчина начал сопротивление, преступник нанес ему многочисленные ножевые ранения.

Помимо травм несовместимых с жизнью виновный украл у пенсионера 100 тыс. рублей.

Правоохранителям удалось поймать убийцу по горячим следам за несколько часов. В настоящее время обвиняемому за убийство и разбой грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что актер сериала «Слово пацана» арестован за убийство и похищение 1 млн долларов.

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