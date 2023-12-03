За крышевание банды задержан бывший начальник отдела полиции

За крышевание распространяющей в городе наркотики ОПГ задержан экс-начальник отдела полиции, сообщает Telegram-канал SHOT.

Это произошло в Астрахани.

Банду из пяти человек взяли в августе, напоминает Lenta.ru. У задержанных имелся шестой подельник — 39-летний подполковник полиции.

Он занимал должность начальника отдела полиции, специализирующегося на борьбе с наркотиками. Полицейского уволили по выслуге лет.

Сейчас он задержан. А в управлении силовики проводят проверку.

Ранее столичного полицейского задержали за убийство.

Погибший скончался от травм, полученных при избиении, и несколько часов ночью пролежал на улице мертвым. Личность погибшего установили сразу — это был житель Брянской области, постоянно проживающий в Москве. После того, как он перестал выходить на связь, родные объявили его в розыск.

Подробностей о задержании полицейского больше нет.

Обстоятельства и мотивы убийства выясняются.