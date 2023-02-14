В подвале и на цепи родная мать 20 лет удерживала дочь. Соседи были в курсе

В Бразилии мать почти 20 лет держала на цепи свою 39-летнюю дочь. О спасении узницы стало известно 11 февраля, пишет издание G1 .

Женщину удерживали в городе Виана. В полиции рассказали, что обнаружили ее в подвале, связанную по рукам и ногам. Пострадавшая хотела есть и пить.

Ее мать находилась в доме в алкогольном опьянении.

Пострадавшую госпитализировали, с ней работаю соцслужбы и психологи. Мать арестовали вместе с сожителем, который знал о происходящем.

Полицейские добавили, что по этому делу возможны и другие аресты — соседи обо всем знали.

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