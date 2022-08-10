10 августа
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Происшествия

«Скопинского маньяка» осудили за нарушение дисциплины

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов получил 10 суток ареста за нарушения дисциплины.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Соответствующее решение вынес Мировой суд судебного участка Скопинского районного суда Рязанской области, сообщает ТАСС.

Поводом для ареста мужчины послужило повторное несоблюдение административных требований.

По данным суда, Мохов не ночевал дома, пишет Газета.Ru.

Суд в Рязанской области ввел новые ограничения для «скопинского маньяка» и обязал его не приближаться к школам. детским садам и больницам.

Ранее Ксения Собчак встретилась в ресторане «Сахар» с маньяком.

Что произошло

В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Поневоле одна из них дважды рожала от него.

Маньяк морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, а также разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Им случайно удалось передать записку: 4 мая 2004 года их освободили.

Суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но позже срок сократили до 16 лет и 10 месяцев.

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