В пригороде Барнаула нашли тайник с оружием и боеприпасами

В лесополосе поселка Новосиликатный житель Барнаула собирал грибы и нашел пистолет. О своей находке мужчина сообщил в полицию. Приехавшая инженерно-саперная группа ОМОН нашла целый тайник с оружием и боеприпасами, сообщили в Росгвардии по Алтайскому краю.
В пригороде Барнаула нашли тайник с оружием
Официальная страница Росгвардии по Алтайскому краю
В указанном мужчиной месте саперы нашли два пистолета Макарова, газовый пистолет 6П42 и самозарядный малокалиберный пистолет МЦМ, почти 700 патронов калибра 7,62 мм, 100 патронов калибра 9 мм и два патрона иностранного производства калибра 5,5 мм.
Найденные оружие и боеприпасы изъяли. Проводится проверка.