Американский эксперт назвал российские роботы-танки "революционным оружием"

Россия заняла лидирующую позицию в разработке наземных беспилотных боевых машин, считает эксперт издания The National Interest. Автор публикации заявляет, что российские роботизированные танки способны изменить расстановку сил в конфликтах будущего.
Ранее в Москве косвенно подтвердили участие комплекса разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя "Уран-9" в операциях в Сирии, передает РИА Новости. А "Уран-6", по сообщениям в Минобороны, был задействован во время разминирования улиц Пальмиры, что помогло спасти сотни жизней среди мирного населения.
США и Китай тоже ведут разработки роботов-танков, однако эти страны все еще оценивают возможности их применения и пытаются устранить недостатки своих проектов, отмечается в статье.
Что из себя представляют роботизированные комплексы "Уран-9" и "Уран-6"
По информации Минобороны, "Уран-9" создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты. Комплекс оборудован пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами "Шмель-М".
Роботизированный комплекс "Уран-6" предназначен для разминирования местности. Он может оснащаться пятью различными сменными инструментами. Двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.
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