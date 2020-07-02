В приграничной с Алтаем Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы. В регионе объявлен карантин, сообщает CentralAsia .

Тела бубонной чумы обнаружили у двоих местных жителей — женщины и мужчины. Перед началом болезни они оба употребили в пищу сырое мясо сурка, пишут «Известия».

Женщина находится в критическом состоянии. С начала появления симптомов с ней напрямую контактировали 60 человек и 400 ― косвенно.

Монгольская сторона обязана предоставить России исчерпывающие данные об эпидемиологической ситуации, какие меры принимаются по противодействию распространения чумы.

Вспышка-2019

В 2019 году 17 российских туристов не могли выехать из приграничной к Республике Алтай монгольской провинции Баян-Улгий из-за введенного там карантина по чуме.

3 мая власти Монголии отрицали введение карантина и утверждали, что граница закрыта из-за праздников. Вскоре стало известно, что от чумы умерло два человека.

27 апреля от бубонной чумы в городе скончался 38-летний мужчина. Через три дня, 30 апреля, скончалась и его 37-летняя беременная жена. Несмотря на существующий запрет на охоту, мужчина добыл сурка, и супруги съели мясо животного.

О заболевании

В ноябре 2019 года в районе Внутренняя Монголия на севере Китая было зафиксировано четыре случая заражения бубонной чумой.

Отмечалось, что чума передается человеку в результате укуса инфицированной блохи, при контакте с заболевшим и воздушно-капельным путем.

Коэффициент летальности бубонной чумы достигает 30−60%, а легочная чума при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу.

В XIV веке бубонная чума уничтожила почти половину населения Европы.

Граница

Западная Монголия граничит с республиками Алтай и Тыва.