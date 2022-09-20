В Приморском крае избили матросов рыбоперерабатывающего судна

Завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых мужчин в избиении матросов рыбоперерабатывающего судна в Приморском крае, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

По данным следствия, пятеро обвиняемых пришли работать на рыбодобывающее морозильное судно. Там они выполняли обязанности сотрудников безопасности, в том числе контролировали производительность труда матросов-рыбообработчиков.

С 2017 по 2021 год подореваемые систематически наносили побои и телесные повреждения шестерым матросам-обработчикам. Под предлогом, что так матросы справлялись с работой быстрее. Это происходило в акватории Берингова моря.

Свою вину мужчины не признали.