20 сентября
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Происшествия

В Приморском крае избили матросов рыбоперерабатывающего судна

Завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых мужчин в избиении матросов рыбоперерабатывающего судна в Приморском крае, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

В Приморском крае избили матросов рыбоперерабатывающего судна
В Приморском крае избили матросов рыбоперерабатывающего судна
Восточный МСУТ СК России

По данным следствия, пятеро обвиняемых пришли работать на рыбодобывающее морозильное судно. Там они выполняли обязанности сотрудников безопасности, в том числе контролировали производительность труда матросов-рыбообработчиков.

С 2017 по 2021 год подореваемые систематически наносили побои и телесные повреждения шестерым матросам-обработчикам. Под предлогом, что так матросы справлялись с работой быстрее. Это происходило в акватории Берингова моря.

Свою вину мужчины не признали.

«В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 117 (истязание), п. „а“, „е“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении трех лиц, группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в ведомстве.

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