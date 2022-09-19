19 сентября
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Происшествия

Жительница Бийска убила своего мужа за то, что он избивал ее

42-летняя жительница Бийского района признана виновной в убийстве супруга. Об этом сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Преступление произошло в одном из сел Бийского района 29 марта 2022 года. В этот день обвиняемая и ее 61-летний супруг поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта женщина схватила нож и вонзила его в область сердца мужа. От полученного удара он скончался на месте происшествия.

В ходе допроса обвиняемая в свою защиту сказала, что муж злоупотреблял спиртным и систематически избивал ее.

«Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 42-летней жительнице Бийского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в ведомстве.

Фигурантку дела поместили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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