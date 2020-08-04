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Происшествия

В продаже на органы заподозрили торговцев детьми от суррогатных матерей

Следствие проверяет фигурантов уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей на причастность к продаже новорожденных за границу на органы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

Детали расследования источник не привел в интересах следствия.

Ранее по делу о торговле детьми были арестованы семь человек, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант — Константин Свитнев — объявлен в розыск. Среди арестованных — четверо врачей.

Также арестовали переводчика и гендиректора центра по суррогатному материнству.

Следственный комитет объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области, пишет bfm.ru.

Что произошло

В январе в Одинцово возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной гибели ребенка стал синдром внезапной смерти новорожденного. Там проживали еще трое младенцев, также рожденных суррогатными матерями. С детьми находилась няня.

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

В московской квартире в июне обнаружили пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины.

Эти дети оказались детьми суррогатных матерей, выношенными для граждан Китая.

Комментарий Галкина

Шоумэн Максим Галкин прокомментировал сообщения о сотрудничестве с главой Европейского центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, который был задержан по громкому делу о торговле людьми.

Сообщалось, что Галкин с Пугачевой якобы обращался к мужчине для подбора суррогатной матери для вынашивания детей.

«Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали. Что касается суррогатного материнства — полностью этим всем занималась клиника „Мать и дитя“ Марка Курцера. Я уточнил в клинике, они тоже в процессе подбора суррогатной матери для нас не сотрудничали с этим человеком», — заявил Галкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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