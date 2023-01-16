16 января
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Происшествия

После смерти многодетной матери в больнице возбудили уголовное дело

После смерти 35-летней матери троих детей и жительницы пгт. Путятин (Приморский край) возбудили уголовное дело после несвоевременного оказания медицинской помощи, сообщает СУ СК по региону.

Больница, медицина.
Больница, медицина.
CC0

По версии следствия, на придомовой территории 13 января женщине стало плохо.

Ее осмотрел фельдшер и указал на необходимость госпитализации в медицинское учреждение, в которое она попала лишь через сутки.

В результате из-за длительного неоказания медицинской помощи 15 января потерпевшая скончалась в больнице.

Как пишет РИА Новости, ранее управление СК по региону возбудило дело по статье «Халатность» на чиновников из администрации города Фокино, к которому относится остров, из-за затянувшегося ремонта судна «Путятин». Этот паром, обеспечивавший сообщение с одноименным островом, сломался еще в июле прошлого года, с тех пор жители остаются без переправы.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Назначены экспертизы, свидетели допрашиваются.

Ранее, пенсионерка умерла от переохлаждения в российском городе.

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