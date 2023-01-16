После смерти многодетной матери в больнице возбудили уголовное дело

По версии следствия, на придомовой территории 13 января женщине стало плохо.
Ее осмотрел фельдшер и указал на необходимость госпитализации в медицинское учреждение, в которое она попала лишь через сутки.
В результате из-за длительного неоказания медицинской помощи 15 января потерпевшая скончалась в больнице.
Как пишет РИА Новости, ранее управление СК по региону возбудило дело по статье «Халатность» на чиновников из администрации города Фокино, к которому относится остров, из-за затянувшегося ремонта судна «Путятин». Этот паром, обеспечивавший сообщение с одноименным островом, сломался еще в июле прошлого года, с тех пор жители остаются без переправы.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Назначены экспертизы, свидетели допрашиваются.
Ранее, пенсионерка умерла от переохлаждения в российском городе.
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