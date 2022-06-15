15 июня
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Происшествия

В российском регионе автобус врезался в машину пожарных. Погиб кондуктор

Автобус врезался в машину пожарных в Екатеринбурге. В результате, погиб молодой человек-кондкутор.

Пожарная машина. Пожар.
Пожарная машина. Пожар.
СС0

Отмечается, что пожарные ехали со стороны ул. Победы в сторону пр. Космонавтов с включенными маячками и сиреной.

Проезжая на «красный», машина столкнулась с автобусом ПАЗ — на перекрестке Бакинских Комиссаров — Коммунистическая.

«20-летний пассажир-кондуктор автобуса от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. Автобусом управлял 23-летний мужчина, имеющий стаж вождения 5 лет», — сообщает e1.ru со ссылкой на городскую ГАИ.

Несколько дней назад в Барнауле автомобиль с целой семьей врезался в дом.

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