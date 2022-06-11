Жена Укупника сбила пешехода в центре Москвы

По словам источника в правоохранительных органах, пешеход шел на красный свет. Инцидент произошел 8 июня на Спартаковской улице.

Пострадавшего доставили в больницу.

Супругу певца же доставили в отдел полиции, составили на нее протокол и отпустили, пишет starhit.ru. У правоохранителей она находилась вместе с мужем.

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что человек «перебегал дорогу на красный свет светофора», а женщина ехала без превышения скорости и успела затормозить. У мужчины только повреждено ребро, претензий он не имеет.