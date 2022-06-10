Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе. Грузовик снес половину легковушки и загорелся

В Алтайском крае на 199 км трассы Барнаул — Поспелиха произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает « Инцидент Барнаул ».

ДТП с грузовиком на трассе Барнаул - Поспелиха.

«Грузовик съехал в кювет, перевернулся на бок и загорелся, а легковая машина перевернулась на крышу», — говорится в сообщении.

Как уточнили в краевой ГИБДД, 68-летний водитель автомобиля Toyota Highlander вылетел на встречную полосу.

«Двигаясь со стороны поселка Поспелиха в направлении Барнаула выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом под управлением мужчины 1961 года рождения», — рассказали в полиции.

Водитель легковушки погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства.

Ранее на алтайской трассе произошло жесткое автопобоище с четырьмя пострадавшими.