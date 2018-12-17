В Рубцовске мужчина задушил знакомого поясом от халата и спрятал его труп

По данным следствия, вечером 30 ноября 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов руками в область головы потерпевшего, после чего поясом от халата удушил его. Мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый перенёс тело за трансформаторную подстанцию и скрылся.
По данному факту следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.