В Рубцовске мужчина задушил знакомого поясом от халата и спрятал его труп

В конце ноября в Рубцовске без вести пропал 31-летний мужчина, а в середине декабря за трансформаторной подстанцией нашли его тело с признаками насильственной смерти. Следственный отдел задержал подозреваемого в этом преступлении, сообщает сайт СУСК по Алтайскому краю.