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17 декабря
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Происшествия
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В Рубцовске мужчина задушил знакомого поясом от халата и спрятал его труп

В конце ноября в Рубцовске без вести пропал 31-летний мужчина, а в середине декабря за трансформаторной подстанцией нашли его тело с признаками насильственной смерти. Следственный отдел задержал подозреваемого в этом преступлении, сообщает сайт СУСК по Алтайскому краю.

Наручники.
Наручники.
СС0.

По данным следствия, вечером 30 ноября 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов руками в область головы потерпевшего, после чего поясом от халата удушил его. Мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый перенёс тело за трансформаторную подстанцию и скрылся.

По данному факту следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

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