Житель Алтайского края залез в магазин через крышу и похитил 141 зажигалку и 233 пачки сигарет

По предварительной информации, в ночь на 29 октября мужчина разобрал шифер на крыше двухэтажного здания и пробил деревянный потолок. После этого злоумышленник проник в складское помещение одного из магазинов и похитил газовую горелку, 141 зажигалку, 233 пачки сигарет, несколько бутылок алкоголя, а также больше 14 тысяч рублей. Общая сумма материального ущерба составила более 40 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого задержали, он признался в содеянном. В доме, где проживает мужчина, обнаружили и изъяли похищенные газовую горелку и 41 зажигалку. Кроме того, там же полицейские обнаружили и изъяли около 100 граммов марихуаны.

Возбудили два уголовных дела. Одно по статье о краже, а второе по статье о незаконном хранении наркотических средств.