26 июля
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Происшествия

В Рубцовске внедорожник перевернулся после столкновения с микроавтобусом

В Рубцовске произошло ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса 26 июля.

ДТП
ДТП
Инциндент Рубцовск

В паблике "Инцидент Рубцовск" рассказали, что авария случилась на пересечении ул. Полевой и переулка Станционного.

Светофора на перекрестке нет. Очевидцы говорят, что именно это могло послужить столкновению.

По фото видно, что ГАЗель получила серьезные повреждения в лобовой части. А внедорожник опрокинулся у обочины, разбив пассажирское стекло.

На месте работают экстренные службы. Информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется.

Ранее в Бийске автомобиль во время обгона улетел в глубокий кювет.

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