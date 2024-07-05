В Самаре женщина хотела съесть своего трехлетнего ребенка

В Самаре мать по неизвестным причинам пыталась съесть своего ребенка, сообщает 360.ru

Соседи женщины шокированы произошедшим и отмечают, что за этой семьей никогда не было замечено что-то плохое.

У этой женщины есть еще десятилетняя девочка, но ее в момент инцидента не было дома.

Причины такого всплеска агрессии со стороны матери неизвестны. По одной из версий, женщина увлекалась эзотерикой и проводила над ребенком «обряд», который ей приказали сделать «космические силы».

Сейчас женщина задержана. Дело заведено по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее сообщалось, что на Алтае грудничок умер от молока матери. Женщина принимала алкоголь.

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