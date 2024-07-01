Россиянина убили на глазах у детей из-за отказа платить проезд по турбазе

Семья с детьми поехала на Братское водохранилище. Но поскольку дорога была не ровной, они решили поехать в объезд через турбазу. Однако путь перегородила охранница, потребовавшая оплатить проезд. Отец семейства попытался протаранить шлагбаум.
По словам жены умершего, началась погоня за автомобилем с их семьей: их преследовали владелец турбазы, охранник и их сообщник. Когда машину догнали, мужчину начали избивать. Он скончался в скорой помощи от полученных травм.
Турбаза потребовала от семьи погибшего возмещение материального ущерба за сломанный шлагбаум.
Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края убила ребенка сразу после родов.
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