В секретном погребе нашли трупы пожилой женщины и ее сына

В Омске пожилую хозяйку дома и ее сына обнаружили убитыми в ранее неизвестном погребе, сообщает Telegram-канал"112″.

Мать и сын пропали несколько дней назад. Сноха женщины обратилась в полицию.

Правоохранители начали поиски. Они досконально проверили жилье пожилой женщины, однако в частном доме ни следов борьбы, ни кровавых пятен не обнаружили.

Спустя три дня полицейские снова осмотрели дом пропавшей женщины. Когда передвинули мебель, то нашли под старым сундуком в углу потайной люк, пишет Газета.Ru. Полицейские открыли люк и увидели тела пенсионерки и ее сына.

Погибшим размозжили головы. Кто совершил преступление и сбросил потерпевших в секретный погреб — неизвестно.

Ведется разбирательство. Отрабатываются различные версии.

Ранее труп человека в черном мешке нашли около трамвайных путей в Новосибирске. Также окровавленный труп нашли в подъезде многоэтажки в Барнауле.