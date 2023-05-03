В сербской школе подросток открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек

14-летний школьник сначала застрелил охранника, а потом восемь учеников.
Стрелка задержали, а правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в московской школе пауэрбанк взорвался в рюкзаке ученицы во время урока.
Ученик седьмого класса начал стрельбу из пистолета отца в школе в Белграде, сообщает «Комсомольская правда».
14-летний школьник сначала застрелил охранника, а потом восемь учеников.
Стрелка задержали, а правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в московской школе пауэрбанк взорвался в рюкзаке ученицы во время урока.
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