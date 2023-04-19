Вооруженный мужчина пытался проникнуть в школу в Кузбассе

Мужчина, вооруженный пневматическим ружьем, пытался проникнуть в школу в Кемеровской области утром 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС .

Утром 17 апреля в школу в селе Красулино Новокузнецкого района вошел мужчина, вооруженный пневматическим ружьем.

По данным Telegram-канал Mash Siberia, он наставил оружие на пожилую вахтершу, однако не стал стрелять или озвучивать требования. По предварительной информации, злоумышленник был пьян.

Сотрудники школы не позволили мужчине пройти дальше к классам и закрыли входные двери, после чего обратились в полицию. Мужчина попытался уйти, но его обнаружил участковый на одной из ближайших улиц.

Полицейский задержал злоумышленника и доставил в отдел полиции. Установлено, что задержанный учился в той самой школе, был ранее судим, добавляет «КП-Кемерово». Причину своего поступка он не смог объяснить.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее учащийся восьмого класса выстрелил из пневматического пистолета в своего одноклассника в Дзержинском районе в Новосибирске.