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Происшествия

В сети опубликовали видео с места схода селя в Горном Алтае

В соцсетях опубликовали видео с мест схода селей. Грязекаменные потоки из-за сильных осадков обрушились прямо на проезжую часть Чуйского тракта.

На Чуйский тракт сошел сель.
На Чуйский тракт сошел сель.
Скриншот видео Barnaul22

В районе горы Белый Бом в Онгудайском районе легковые авто могут проехать, а вот грузовые встают в пробку, отмечают в сообществе «Алтай».

Сели сошли утром утром 16 августа неподалеку от села Иня. Далее по направлению к границе с Монголией, в районе 710−714 км, размыло земляное полотно и обочины. К проезжей части подходит вода возле села Чуйозы.

Сложная обстановка на участке Чуйского тракта — от Чике-Тамана до Чаган-Узуна.

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Организовано взаимодействие с МЧС и ГИБДД.

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