Туркластер поплыл. Барнаульцы делятся в соцсетях кадрами потопа после дождя

А вот как "поплыл" наш "Барбат" 1 июля:

Впрочем, 23 июня там все было куда серьезнее:

Но от "Барнаульского Арбата" не отстают и другие улицы, где тоже растекается дождевая вода:

Напомним, что в это воскресенье также затопило и проспект Ленина у Нового рынка. А на новой набережной Оби 30 июня сошел оползень.