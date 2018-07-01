Туркластер поплыл. Барнаульцы делятся в соцсетях кадрами потопа после дождя

1 июля в Барнауле затопило тротуар на улице Мало-Тобольской, на пешеходной зоне, прозванной в народе "Барнаульский Арбат". Видео с этим потопом появилось в Instagram. Второй день в столице Алтайского края идут сильные дожди из-за чего затапливает улицы. В паблике "Инцидент Барнаул" даже сделали фотожабу по поводу местных потопов.
А вот как "поплыл" наш "Барбат" 1 июля:
Автор @roman_chester _______________________________________________________😉Чтобы увидеть ваши фото у нас в паблике, отмечайте нас на фото🏙 отправляйте фотографии нам в Direct 📬, или отмечайте хэштег #gorod_barnaul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #barnaul #Siberia #городбарнаул #барнаул #altay #алтайскийкрай #алтай #сибирь
Впрочем, 23 июня там все было куда серьезнее:
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Но от "Барнаульского Арбата" не отстают и другие улицы, где тоже растекается дождевая вода:
Напомним, что в это воскресенье также затопило и проспект Ленина у Нового рынка. А на новой набережной Оби 30 июня сошел оползень.
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