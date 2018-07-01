В Барнауле затопило проспект Ленина после первого июльского дождя

1 июля в Барнауле прошел очередной сильный дождь. Жители города делятся в соцсетях снимками с огромными ручьями и лужами, затопившими барнаульские улицы. Например, по проспекту Ленина возле Нового рынка можно идти по колено в воде, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

В Барнауле затопило проспект Ленина. 1 июля 2018 года. Фото: Михаил Баташов vk.com/barneos22. В Барнауле затопило проспект Ленина. 1 июля 2018 года. Фото: Михаил Баташов vk.com/barneos22. В Барнауле затопило проспект Ленина. 1 июля 2018 года. Фото: Михаил Баташов vk.com/barneos22. Напомним, что накануне в Барнауле также после дождя затопило улицы.