Из-за сильного дождя в Барнауле затопило несколько улиц, автомобили ушли под воду

В Барнауле днем 30 июня начался сильный ливень. В городе уже затопило несколько улиц, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
На снимках видно, что бурные потоки бегут по дорогам. Много воды на улице Попова, проспекте Ленина, пересечении Глушкова и Э.Алексеевой и других улицах.
В группе "Барнаул 22" сообщают, что еще можно аккуратно проехать по улицам Малахова, П.Сухова, Партизанской. Однако:
- Затопило парковку у ТРЦ "Арена"
- Затруднен проезд по Кавалерийской, проезжая часть превратилась в одну большую лужу
- Не справляются с водой ливневки на улице Сиреневой — плывут машины и пешеходы
- Движение затруднено и Возле ТРЦ "Европа"
Пользователи отмечают, что перекрыли движение Попова — Павловский тракт со стороны Энтузиастов.
Очевидцы сообщают, что на пересечении улицы Попова с Павловским трактом несколько машин затопило по капот.
На кадрах из группы barnaul.insta в Instaram видно, что люди с трудом переходят дорогу и преодолевают бурные ручьи.
Напомним, на сутки 30 июня в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за дождей и усиления ветра.
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