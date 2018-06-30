Из-за сильного дождя в Барнауле затопило несколько улиц, автомобили ушли под воду

Сегодня, 13:19.
Происшествия

В Барнауле днем 30 июня начался сильный ливень. В городе уже затопило несколько улиц, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".

Из-за сильного дождя в Барнауле затопило несколько улиц, автомобили ушли под воду. Фото: Александр Васильев в vk.com/barneos22.
В Барнауле затопило несколько улиц, автомобили ушли под воду. Фото: Анастасия Гущина в vk.com/incident22.
В Барнауле затопило несколько улиц, автомобили ушли под воду. Фото: Саша Кишкаренко в vk.com/incident22.
В Барнауле затопило несколько улиц, автомобили ушли под воду. Фото: Саша Кишкаренко в vk.com/incident22.
В Барнауле затопило несколько улиц, автомобили ушли под воду. Фото: Елена Ярославцева в vk.com/incident22.
В Барнауле затопило несколько улиц, автомобили ушли под воду. Фото: Елена Ярославцева в vk.com/incident22.
В Барнауле затопило несколько улиц, автомобили ушли под воду. Фото: Елена Жукова в vk.com/incident22.
В Барнауле затопило несколько улиц, автомобили ушли под воду. Фото: Елена Жукова в vk.com/incident22.

На снимках видно, что бурные потоки бегут по дорогам.  Много воды на улице Попова, проспекте Ленина, пересечении Глушкова и Э.Алексеевой и других улицах.

В группе "Барнаул 22" сообщают, что еще можно аккуратно проехать по улицам Малахова, П.Сухова, Партизанской. Однако:

  • Затопило парковку у ТРЦ "Арена"
  • Затруднен проезд по Кавалерийской, проезжая часть превратилась в одну большую лужу
  • Не справляются с водой ливневки на улице Сиреневой — плывут машины и пешеходы
  • Движение затруднено и Возле ТРЦ "Европа"

Пользователи отмечают, что перекрыли движение Попова — Павловский тракт со стороны Энтузиастов.

Очевидцы сообщают, что на пересечении улицы Попова с Павловским трактом несколько машин затопило по капот.

На кадрах из группы barnaul.insta в Instaram видно, что люди с трудом переходят дорогу и преодолевают бурные ручьи.

Напомним, на сутки 30 июня в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за дождей и усиления ветра.

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