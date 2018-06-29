Урожай на огородах погиб: в Бийске выпал крупный град

Рано утром 29 июня в Бийска выпал крупный град. Стихия пронеслась над Зеленым клином и в других районах наукограда.
Бийчане пишут в группе "Типичный Бийск" в ВК, что град шел мощной стеной. Местами он собрался в ледяные сугробы. Величина отдельных градин достигала перепелиного яйца. Из пострадавших микрорайонов пишут, что урожай на огородах погиб полностью. Люди выходят и плачут, пишет Татьяна Кровякова.
Во время стихии в Бийске отключали свет. Позже электроснабжение восстановили.
В течение недели в Алтайском крае сохраняется неблагоприятная погода. Из-за шторма, который пронесся вечером 23 июня над Барнаулом, серьезно пострадал Центральный район, погиб крановщик, а также людей пришлось эвакуировать с Оби с прогулочного парома. Позже в отдельных районах Алтайского края жители наблюдали низкие грозовые тучи, похожие на НЛО, а также сильную грозу.
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