Грозовая туча-НЛО продолжает бродить над Алтайским краем

Тучи в Благовещенском и Немецком районах. Фото: Barnaul.22. Тучи в Благовещенском и Немецком районах. Фото: Barnaul.22. Тучи в Благовещенском и Немецком районах. Фото: Barnaul.22. Тучи в Благовещенском и Немецком районах. Фото: Barnaul.22. Тучи в Благовещенском и Немецком районах. Фото: Barnaul.22. Тучи в Благовещенском и Немецком районах. Фото: Barnaul.22. Тучи в Благовещенском и Немецком районах. Фото: Barnaul.22. Тучи в Благовещенском и Немецком районах. Фото: Barnaul.22. Тучи в Благовещенском и Немецком районах. Фото: Barnaul.22. Тучи в Благовещенском и Немецком районах. Фото: Barnaul.22.

Синоптики сообщают, что 28 июня в Алтайском крае будут идти дожди, местами сильные ливни, грозы, град. Ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами шквалы до 25 метров в секунду. На своем сайте МЧС публикует правила безопасности в условиях сильного ветра и грозы.

В Barnaul.22 жители края выкладывают фото грозовых туч. 27 июня одна из них зависла над озером около поселка Степное озеро в Благовещенском районе. 26 июня — в Немецком Национальном районе.