Грозовая туча-НЛО продолжает бродить над Алтайским краем

В Алтайском крае сохраняется неблагоприятная погода. Жители разных населенных пунктов публикуют в соцсетях снимки грозовых туч-НЛО. Аналогичную наблюдали в Барнауле 23 июня. От стихии сильно пострадал Центральный район города.
Синоптики сообщают, что 28 июня в Алтайском крае будут идти дожди, местами сильные ливни, грозы, град. Ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами шквалы до 25 метров в секунду. На своем сайте МЧС публикует правила безопасности в условиях сильного ветра и грозы.
В Barnaul.22 жители края выкладывают фото грозовых туч. 27 июня одна из них зависла над озером около поселка Степное озеро в Благовещенском районе. 26 июня — в Немецком Национальном районе.
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