Аномальная жара и град: синоптики рассказали, какими будут выходные в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных 30 июня и 1 июля воздух прогреется до +31 градуса. Прогнозируют дожди, грозы и град. В регионе объявили штормовое предупреждение, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае 30 июня: днем +23...+28 градусов,

на большей части территории дожди, местами грозы, при грозах сильный дождь, град,

ветер южный с переходом на западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 22-27 м/с. Погода в Алтайском крае 1 июля: днем +26...+31 градусов,

в отдельных районах дожди, грозы, возможен град,

ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Погода в Барнауле 30 июня: днем +24...+26 градусов,

временами дождь, гроза, возможен град,

ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с порывы 13-18 м/с. Погода в Барнауле 1 июля: днем +26...+28 градусов,

временами дождь, гроза, возможен град,

ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. На сутки 30 июня в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за дождей и усиления ветра. Кроме того, до 2 июля местами сохранится аномально жаркая погода.