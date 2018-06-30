Аномальная жара и град: синоптики рассказали, какими будут выходные в Алтайском крае

Сегодня, 08:29.
Жизнь

В Алтайском крае на выходных 30 июня и 1 июля воздух прогреется до +31 градуса. Прогнозируют дожди, грозы и град. В регионе объявили штормовое предупреждение, сообщает алтайский ЦГМС.

Поле. Природа. Дождевые тучи.
Поле. Природа. Дождевые тучи. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае 30 июня:

  • днем +23...+28 градусов,
  • на большей части территории дожди, местами грозы, при грозах сильный дождь, град,
  • ветер южный с переходом на западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 22-27 м/с.

Погода в Алтайском крае 1 июля:

  • днем +26...+31 градусов,
  • в отдельных районах дожди, грозы, возможен град,
  • ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Барнауле 30 июня:

  • днем +24...+26 градусов,
  • временами дождь, гроза, возможен град,
  • ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с порывы 13-18 м/с.

Погода в Барнауле 1 июля:

  • днем +26...+28 градусов,
  • временами дождь, гроза, возможен град,
  • ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

На сутки 30 июня в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за дождей и усиления ветра. Кроме того, до 2 июля  местами сохранится аномально жаркая погода.

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