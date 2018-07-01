На Алтае упавшие деревья перегородили дорогу

В Бийске упавшие деревья перегородили проезжую часть. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident_22. В Бийске упавшие деревья перегородили проезжую часть. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident_22. В Бийске упавшие деревья перегородили проезжую часть. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident_22. В Бийске упавшие деревья перегородили проезжую часть. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident_22.

Чтобы объехать место падения, автомобиль с мигалками, принадлежащий некому ЧОПу, воспользовался свободным тротуаром.

Напомним, что в минувшую субботу также сильный ливень прошел и в Барнауле, из-за чего тоже были затоплены некоторые улицы. А на новой набережной сошел оползень.