На Алтае упавшие деревья перегородили дорогу

30 июня в Бийске разгулялся ветер и прошел сильный ливень. Из-за этого на дорогах образовались огромные лужи, а на пересечении улиц Ленинградской и Чайковского два свалившихся дерева перегородили проезжую часть, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Бийск".
В Бийске упавшие деревья перегородили проезжую часть. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске упавшие деревья перегородили проезжую часть. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске упавшие деревья перегородили проезжую часть. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске упавшие деревья перегородили проезжую часть. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident_22.
Чтобы объехать место падения, автомобиль с мигалками, принадлежащий некому ЧОПу, воспользовался свободным тротуаром.
Напомним, что в минувшую субботу также сильный ливень прошел и в Барнауле, из-за чего тоже были затоплены некоторые улицы. А на новой набережной сошел оползень.
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